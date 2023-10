Tonali ora rischia grosso: può saltare l’Europeo del 2024 con l’Italia insieme ad altri due Azzurri. Cosa succede

Se l’Italia, come ci si augura, dovesse qualificarsi per Euro 2024 per andare a difendere il titolo di campione in carica, potrebbe dover fare a meno di tre uomini importanti per l’undici del ct Spalletti.

L’ex Milan Tonali, insieme a Zaniolo e Fagioli, potrebbe saltare la competizione per l’ormai noto caso scommesse se ritenuti colpevoli, con i verdetti definitivi che potrebbero arrivare anche a maggio-giugno. Anche col patteggiamento non ci sarebbe tempo perché possano tornare in campo in tempo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.