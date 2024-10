Tonali: «Per 40 minuti ci siamo divertiti in campo, poi c’è stata sofferenza. Il rosso? Dobbiamo accettare tutto»

Tonali ha concesso un’intervista alla Rai dopo Italia Belgio che è finita 2-2. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Milan

L’ANALISI DELLA PARTITA – «Positiva perche fa parte del calcio, dobbiamo accettare tutto. Abbiamo dimostrato di saper giocare come abbiamo fatto nel ritiro precedente. Era difficile riconfermarsi, questo era quello che tutti si aspettavano. Aspettavano la partita di oggi per vedere se era stata un’eccezione o veramente siamo una grande squadra come abbiamo dimostrato di essere per i primi 40 minuti. Il calcio è questo, accettiamo che dopo un rosso la partita cambi. E’ così, è stato difficile, dopo il rosso abbiamo subito gol sulla punizione e può far male. Abbiamo tenuto duro contro un avversario veramente tossto. E’ già difficile 11 contro 11, sono stati 60 minuti intensi».

IL DIVERTIMENTO – «I primi 40 minuti si notava anche divertimento in campo, questo ci è mancato nell’ultimo anno. Questo è quello che ci piace di più. Dopo la partita è cambiata, il divertimento è diventato sofferenza. Però siamo stati uniti e compatti, ognuno correva per il proprio compagno e abbiamo finito a testa alta».