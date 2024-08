Tonali, l’ex Milan vede la LUCE in fondo al tunnel! Howe CONFERMA: «Presto a disposizione»

L’allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha confermato il ritorno dell’ex Milan Tonali dopo il caso scommesse

Le parole con i media prima dell’esordio di sabato in Premier League contro il Southampton al St James’ Park dell’allenatore del Newcastle, Eddie Howe. Ha confermato il ritorno imminente dell’ex Milan Tonali dopo il caso scommesse:

LE PAROLE – «Siamo in una posizione migliore rispetto alla maggior parte della scorsa stagione. Abbiamo recuperato Nick Pope, che è tornato in piena forma, e toccherò con mano visto che ci alleneremo più tardi. Joe Willock sta molto meglio. Non direi che è al 100% della forma fisica. Si è allenato bene ed è sicuramente sulla strada che porta al Joe Willock che conosciamo. Presto avremo anche Sandro (Tonali, ndr). Abbiamo però ancora l’eredità dei giocatori che si sono infortunati la scorsa stagione, come Jamaal Lascelles e Sven Botman»