Tonali, l’ipotesi sul futuro dell’ex Milan prende corpo: ritorno in Italia possibile? Ultime

Tonali, piovono conferme sull’indiscrezione rilanciata ieri: la Juve ci vuole provare seriamente a gennaio per l’ex Milan

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Sandro Tonali, centrocampista in forza al Newcastle che – stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport – il mercato Juve avrebbe messo nel mirino in vista di gennaio.

Sempre secondo il quotidiano i bianconeri starebbero studiando un clamoroso possibile triangolo che coinvolgerebbe oltre a Fagioli anche il giovane Yildiz. Per il calciomercato Milan potrebbe profilarsi una clamorosa beffa.