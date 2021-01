Tonali, a Bologna la prima tappa per la definitiva consacrazione

Tonali è chiamato al definitivo salto di qualità dopo una prima parte di stagione tra luci e ombre: il suo recupero è fondamentale

Tonali tornerà titolare oggi a Bologna in coppia con Kessié. Il Milan si aspetta tanto da lui e in attesa del pieno recupero di Bennacer (oggi in panchina), Sandro è chiamato a prendere in mano il centrocampo.

CONSACRAZIONE – Dopo un girone di andata da apprendistato, Tonali deve definitivamente togliersi di dosso la timidezza e giocare libero di testa: solo con la giusta spensieratezza il numero 8 potrà far sbocciare tutto il suo talento.