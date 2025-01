Tomori Tottenham, l’offerta per convincere il Milan: cosa manca per chiudere l’operazione

Condividi via email

Tomori Tottenham – Ecco l’offerta degli Spurs per convincere il Milan. Manca solo un tassello per chiudere l’affare

Tottenham e Milan avrebbero trovato un accordo per il trasferimento di Fikayo Tomori agli Spurs. Stando a quanto riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, l’offerta degli inglesi (accettata dai rossoneri) si aggirerebbe intorno ai 26,5 milioni di euro.

Per chiudere definitivamente l’operazione di mercato mancherebbe quindi solamente il sì del giocatore Qualora arrivasse si procederebbe all’iter per l’ufficializzazione del passaggio in Premier del centrale.