Tomori a Milan Tv: «Dobbiamo giocare come nel secondo tempo contro la Juve. Derby di campionato? Non conta, ecco perchè»

Tomori, difensore del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter: le dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv prima di Inter-Milan, Fikayo Tomori ha dichiarato:

PAROLE – «Ci siamo preparati con grande concentrazione. Sappiamo le nostre qualità, è una partita secca per alzare un trofeo. Juve? Abbiamo fatto un buon secondo tempo, dobbiamo fare la stessa cosa oggi. Dobbiamo portare lo stesso spirito, se lo faremo vinceremo. Derby vinto a settembre? Sarà una gara completamente diversa rispetto a quella vinta in campionato, è una finale. Non conta quella partita, è una parttita diversa. Dobbiamo cercare di vincere. Tutti stiamo lavorando per limitare gli avversari, non solo noi difensori. Dobbiamo lavorare ancora tanto, il mister chiede tanto. dobbiamo lavorare tano sia difensivamente che offensivamente».