Tomori Milan, scelta forte di Conceicao: la notizia lascia sorpresi. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Sergio Conceicao, in vista della partita di domani sera del Milan contro la Juventus, ha deciso di far allenare la sua squadra anche questa mattina e, proprio in questo momento, sta parlando in conferenza stampa.

Durante le sue prime sedute il tecnico portoghese ha iniziato a prendere per mano la situazione Tomori. Il tecnico gli ha confidato tutta la stima che prova nei suoi confronti e l’ha bloccato in vista del mercato.