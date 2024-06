Tomori Milan: la COMUNICAZIONE dei rossoneri al Newcastle, l’idea del club è chiara

Il Newcastle studia il possibile colpo in difesa dal Milan. Nel mirino Tomori, l’idea del club rossonero è chiara

Nuovo affare dopo Tonali? Il Newcastle studia il possibile colpo in difesa dal Milan. Nel mirino Tomori per la difesa, l’idea del club rossonero è chiara:

come riportato da ‘The Guardian’ il Milan avrebbe fatto sapere ai Magpies che il difensore inglese non è in vendita, a meno di un’offerta da 50 milioni di euro non trattabili. Vedremo se il club inglese si tirerà indietro o affonderà il colpo.