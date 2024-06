Tomori Milan, pretendenti AVVISATE: offerta MONSTRE o resta a Milanello. Prezzo da URLO

Tomori-Milan, i rossoneri avvisano le pretendenti: serve un’offerta da almeno 50 milioni di euro per strapparlo a Fonseca

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha avvisato le pretendenti per quanto riguarda Fikayo Tomori, attenzionato soprattutto dal Newcastle, in ottimi rapporti coi rossoneri dopo l’affare Tonali della scorsa estate.

Tuttavia Furlani e Ibrahimovic non intendono fare sconti: servono almeno 50 milioni di euro per ottenere il via libera alla partenza dell’ex Chelsea che dal canto suo rimarrebbe molto volentieri a Milanello anche nella prossima stagione.