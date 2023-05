Tomori a Prime: «Ecco cosa non ha funzionato. Testa al ritorno»

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della sfida persa contro l’Inter

Intervenuto a Prime Video dopo Milan-Inter, Fikayo Tomori ha parlato così:

«Abbiamo preso due gol velocemente, poi contro l’Inter diventa difficile. Questa però è solo la prima partita, dobbiamo recuperare e fare meglio al ritorno. Difficile da dire perchè abbiamo preso i gol, non li ho rivisti. Siamo delusi perchè abbiamo perso, potevamo fare meglio soprattutto all’inizio. Però è solo l’andata. Dobbiamo credere alla finale, non sarà facile. Sappiamo che loro sono forti ma sappiamo pure che se facciamo il nostro gioco possiamo metterli in difficoltà. Stasera ovviamente siamo delusi. Sicuramente dobbiamo ripartire dal nostro atteggiamento, abbiamo avuto anche le occasioni. Dovremo avere un altro approccio soprattutto nel fraseggio. Dobbiamo alzare il livello e fare una prestazione molto più vicina a quella della ripresa. Ai ragazzi in questo momento non ho nulla da dire, sono consapevoli e c’è delusione. C’è anche la determinazione di voler cambiare il risultato. Ero arrabbiato con l’arbitro per alcune decisioni. Su Leao vediamo, la speranza è che ce la possa fare».