Tiribocchi a Lazionews24: «In Europa è QUESTA l’italiana che può fare meglio». Poi ESALTA Spalletti

Intervistato in esclusiva da lazionews24, Simone Tiribocchi ha escluso il Milan dalle possibili sorprese della Champions League:

Le due vittorie in Nations League dell’Italia fanno ben sperare dopo l’eliminazione agli ottavi nell’ultimo Europeo. Spalletti è sulla strada giusta?

«Ce lo auguriamo tutti. È stato un brutto europeo, però la credibilità, la competenza e la conoscenza del mister non si perdono per una competizione sbagliata. È un grande allenatore che farà bene anche in Nazionale. Queste due partite sono di buon auspicio, ma non sono tutto. C’è bisogno ancora di costruire, ma soprattutto c’è bisogno di mettere dei leader e un’ossatura su cui ripartire».

È ripartita la Champions League. Le piace questo nuovo format? Dove possono arrivare le squadre italiane?

«Mi piace molto anche se complicato. È bello vedere partite importanti già nelle prime giornate, c’è tanto calcio internazionale dove puoi confrontarti con altre realtà. È molto impegnativo per le società, perché nella quarta giornata già c’è stato tanto turnover per arrivare al meglio a questa competizione. Ci sono squadre forti, l’Inter su tutte. Secondo me i nerazzurri possono fare un bel percorso, naturalmente le prime partite sono importanti perché il girone è tosto e prendere subito punti è fondamentale».

