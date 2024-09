Fonseca Milan, annuncio FORTE ai TIFOSI: il messaggio in conferenza stampa. Le dichiarazioni dell’allenatore

Fonseca in conferenza stampa ha mandato un messaggio specifico ai tifosi del Milan.

POCO EQUILIBRIO TRA I TIFOSI – «Io sono stato a Roma dove se vinciamo siamo i migliori, se perdiamo siamo… Non voglio dirlo. Ho fatto lo stesso che ho fatto durante le scorse settimane. Quando non stiamo bene non vogliamo leggere niente, è diverso quando vinciamo ma non ho guardato niente perchè per me è sempre lo stesso. Dobbiamo continuare a lavorare, a migliorare e ad imparare. Un giorno, quando ero in Portogallo, quando sono uscito dallo stadio uno dei miei figli mi diceva che i tifosi erano arrabbiati con me e io gli ho detto quando vinceremo mi batteranno le mai. Il calcio è così. Essere tifosi non vuol dire essere equilibrato. Io devo esserlo ma la capisco questa irrazionalità, è l’amore dei tifosi. Non ho nessun sentimento negativo verso queste persone perche io so che è così».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FONSECA