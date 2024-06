Tiago Santos Milan, Fonseca in GRANDE pressing! Lo vuole perchè... ULTIMISSIME

Tiago Santos-Milan, Paulo Fonseca in grande pressing sul club rossonero per il terzino allenato al Lille: tutti i dettagli

Come riportato da Tuttosport, Tiago Santos del Lille resta un nome particolarmente attenzionato dal calciomercato Milan per rinforzare la fascia destra nella prossima stagione.

In particolare Fonseca sarebbe in pressing sul club rossonero per convincere l’area tecnica a portare il ragazzo, già allenato nel club francese, a Milanello. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro. Prossime settimane decisive.