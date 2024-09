Tiago Djaló, l’ex Milan LASCIA SUBITO la Juventus: ecco dove giocherà il calciatore

L’ex calciatore del Milan Tiago Djaló lascia immeditamente la Juventus e la Serie A: ecco dove giocherà il calciatore

Sembrava destinato a dover restare alla Juventus, benché ormai fuori dal progetto tecnico di mister Thiago Motta, e invece a sorpresa l’ex calciatore del Milan Tiago Djaló lascerà immediatamente il club bianconero e quindi la Serie A.

Come scrive su X il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, Djalo è appena atterrato in Portogallo per firmare come nuovo giocatore del Porto. Si tratta di un prestito dalla Juventus, che nel frattempo piazza in extra time un altro dei suoi esuberi.