Thrige Andersen: «Proveremo a vincerle tutte»

Sara Thrige Andersen ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita del Milan Femminile contro la Fiorentina

Sara Thrige Andersen ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita del Milan Femminile contro la Fiorentina:

«A Torino ci sono mancati i gol e rispetto ad altre volte, abbiamo fatto una buona gara ma è difficile vincere se non segni. Il nostro obiettivo è vincere ogni gara. Abbiamo dimostrato di competere ad alti livelli, possiamo vincere le prossime partite. Sono migliorata molto mentalmente, non sempre sai se giochi titolare o parti dalla panchina ed è diverso giocare 90 minuti o non sapere se giochi 10 o 20 minuti. Psicologicamente ho lavorato molto per dare sempre il meglio, quando chiamata in causa. Devo migliorare l’aspetto fisico, devo lavorare molto il palestra e adesso giocando perlopiù sulla sinistra devo migliorare con il sinistro, usando più del solito. La nostra stagione è stata di alti e bassi. Dobbiamo essere più costanti e per farlo dobbiamo lavorare insieme giorno dopo giorno con qualità. Con la Fiorentina dobbiamo giocare convinte di poter vincere perché abbiamo già dimostrato di poterle battere, vogliamo comandare il match. Vogliamo i tre punti, io ci credo. La condizione fisica è molto importante, nella nazionale danese esiste molta competizione anche nel mio ruolo e tutto ciò che faccio al Milan potrà portarmi al Mondiale e spero davvero di esserci per realizzare un mio sogno ma ora sono concentrata sul Milan e so che se ci metto l’anima, ho chance di poter essere convocata»