Thiaw a Sky: «Partita difficile, ottima vittoria. Real Madrid? Abbiamo un piano, ecco quale»

Thiaw, difensore del Milan, ha commentato la vittoria contro il Monza grazie alla rete di Reijnders: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo Monza–Milan, Malick Thiaw ha dichiarato:

PAROLE – «Oggi era una partita difficile. Abbiamo vinto e questo è molto importante per noi. Abbiamo fatto bene, qua è sempre difficile, mai facile contro una squadra come il Monza. Abbiamo fatto abbastanza bene. Abbondanza in difesa? Per l’allenatore è meglio così, quando ha più giocatori in cui ha fiducia. Tutti vogliamo giocare sempre, nel calcio è troppo importante. Real Madrid? Per me sarà la prima volta al Bernabeu. Sono contento per la partita, anche gli altri. Andiamo là per vincere, possiamo vincere. Sicuramente non è facile. Loro hanno tanta qualità, ma anche noi. Ora recuperiamo domani e lunedì, poi andiamo a Madrid e vediamo. Mbappe? Oggi ho solo pensato al Monza, da domani sicuramente penso al Real Madrid. Vediamo come faremo, l’allenatore ha sicuramente un piano».