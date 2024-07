Thiaw Milan, l’allenatore del Newcastle Howe NON SI NASCONDE: «E’ un ottimo giocatore, la SITUAZIONE è questa»

L’allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha parlato così del futuro di Thiaw, difensore del Milan e obiettivo del calciomercato del club inglese

Eddie Howe ha parlato in conferenza stampa dalla tournée in Giappone dell’interesse del Newcastle per Malick Thiaw, difensore del Milan. Di seguito le parole del tecnico della formazione inglese:

PAROLE – «Non ci sono aggiornamenti in merito. Sono sempre riluttante a commentare queste cose ma è un giocatore che conosco ovviamente dalla nostre partite contro il Milan e sì è un ottimo giocatore ma questo è quanto».