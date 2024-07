Thiaw via dal Milan, l’ex rossonero Pancaro CONSIGLIA: «A me piace, fossi nel club farei questa scelta»

Thiaw via dal Milan in questa finestra di mercato? Giuseppe Pancaro non ci sta e consiglia i rossoneri: le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista esclusiva a Milannews24, Giuseppe Pancaro, ex terzino del club rossonero, ha parlato così del futuro di Malick Thiaw:

In uscita invece potrebbe esserci Thiaw, fa bene il Milan a cederlo pur alle giuste condizioni o andrebbe tenuto?

PAROLE – «Thiaw è un giocatore che a me piace molto, se dovessi fare una valutazione prettamente tecnica io lo terrei. Poi non so davanti ad un un’offerta importantissima a quel punto la società farà le sue valutazioni, ma ripeto a me piace e lo terrei».

