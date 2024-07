Thiaw via dal Milan: la CIFRA per l’addio ai rossoneri, filtra questa SENSAZIONE per il futuro

Per un difensore che arriva, Pavlovic, c’è ne uno che potrebbe salutare il Milan: Thiaw. La sensazione sull’interesse del Newcastle

Se Pavlovic sembra ormai prossimo a vestire la maglia rossonera, sembra che ci si sia un altro, Thiaw, pronto a levarsela di dosso, sostituendo le sfumature rosse acconto a quelle nere con il bianco del Newcastle.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport il club inglese è pronto all’assalto finale per il difensore centrale, con il Milan che ha fissato il prezzo per l’addio ad almeno 40 milioni. Non una cifra inarrivabile per un club che appena un anno fa ne ha versati praticamente il doppio per Tonali. La sensazione è che l’affare si farà.