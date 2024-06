Thiago Motta Milan, ARRIVA il commento che stuzzica i rossoneri: accordo in arrivo, le ultime

Thiago Motta-Milan, arriva il commento che stuzzica il club rossonero: il tecnico del Bologna perfetto per la Juve. I dettagli

Intervenuto su TMW Radio, Nando Orsi ha parlato così del possibile arrivo di Thiago Motta, tecnico del Bologna accostato anche alla Juve, al Milan:

PAROLE – «Mi convince, ha fatto molto bene a Bologna, anche se è diversa da quella bianconera quella maglia. La Juve deve ricominciare a fare un certo tipo di percorso, come vuole la sua storia. Per me è un allenatore pronto, la Juve ha scommesso su un giovane ma con grande carattere e fa giocare bene le sue squadre. La Juve sceglie uno che oltre a gestire può far giocare diversamente questa Juve. Gli va però dato tempo anche di sbagliare all’inizio».