Thiago Motta Juve, l’allenatore è ARRIVATO a Malpensa: il tecnico seguito dal Milan pronto per la sua nuova avventura – VIDEO

Thiago Motta Juventus, l’allenatore è ARRIVATO a Malpensa: il tecnico seguito dal Milan pronto per la sua nuova avventura. Il VIDEO

Thiago Motta è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto di Milano Malpensa. Il tecnico, che si trovava a Lisbona, in serata è atteso a Torino per cominciare così ufficialmente l’avventura in bianconero.

#ThiagoMotta è sbarcato a Milano 🙌🏻

In serata l’arrivo a Torino 😎 pic.twitter.com/t1KKbibQEP — JuventusNews24.com (@junews24com) July 7, 2024

Proprio in questi minuti, il tecnico seguito per molto anche dal Milan, è in viaggio per raggiungere la Continassa insieme al suo staff e domani mattina, invece, sosterrà le visite mediche al JMedical. Ecco il video del suo arrivo a Malpensa.