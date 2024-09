Thiago Motta ESALTA Kalulu! Gli ELOGI del tecnico della Juve all’ex Milan

Thiago Motta esalta Kalulu: arrivano gli elogi per l’ex difensore del Milan dopo il pareggio tra Juve e Napoli: le dichiarazioni

Thiago Motta ha parlato nel post-partita di Juve Napoli ai microfoni di Dazn. Ecco le parole sull’ex Milan Kalulu:

BIG MATCH NON VINTI – «Per vincere serve qualcosa in meglio, possiamo farlo. Abbiamo trovato squadre forti, che sanno giocare. I nostri oggi hanno fatto una buona prestazione, ma non siamo chiaramente contenti del risultato. La strada è quella lì. Oggi abbiamo messo tanto il Napoli indietro, ma negli ultimi metri dobbiamo migliorare».

KALULU SUBITO PRONTO – «Mi aspetto questo da lui, come dagli altri. Abbiamo giocatori forti che devono dimostrare il potenziale che hanno a beneficio della squadra».

LE DICHIARAZIONI DI KALULU A DAZN