Theo Milan, periodo negativo e troppi errori in difesa: Fonseca pensa al trattamento Leao

Theo Milan, periodo negativo e troppi errori in difesa, decisivi nel pareggio con il Cagliari: Fonseca pensa al trattamento Leao

Non è il miglior Theo Hernandez in maglia Milan quello che stiamo vedendo nelle ultime uscite. Soprattutto in Serie A gli errori del francese cominciano ad essere molti, difensivi su tutti come visto contro il Cagliari.

Paulo Fonseca potrebbe decidere di usare per il terzino lo stesso trattamento utilizzato con Leao: panchina punitiva per far ritrovare motivazione e concentrazione. Ma la prossima sarà subito un big match contro la Juventus.