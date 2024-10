Theo Milan, nessun contatto da mesi! L’agente garantisce sulla questione: il giocatore ha già scelto cosa fare

Theo Milan, si lavora sul rinnovo di contratto in scadenza nel 2026: ancora nessun contatto con la società, ma l’agente garantisce

Come riporta Milan Zone su X, via Radio Rossonera, Theo Hernandez e il Milan non sono in contatto da mesi. Il lavoro sul rinnovo di contratto del terzino è in stand-by eppure ci sono pochi dubbi sulla permanenza del francese a Milano.

L’agente, infatti, ha confermato che la scelta di Theo è quella di restare in rossonero e continuare a giocare a San Siro e in Serie A. Non ci sono problemi monetari, secondo l’agente, dato che il difensore in testa ha solo il Diavolo.