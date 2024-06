Theo Hernadez Milan, la RIVELAZIONE non lascia dubbi: «Nessun contatto tra i rossoneri e l’agente per il rinnovo ma…». Le parole del terzino

Il giornalista Mirko Calemme ha parlato al Talk di Radio Rossonera per analizzare il futuro di Theo Hernandez in relazione al mercato Milan.

PAROLE – «Mi risulta che non ci sia ancora stato un contatto tra il Milan e l’agente di Theo Hernandez per il rinnovo. Magari, anzi senz’altro, ce ne saranno dopo l’Europeo in un senso o nell’altro e avremo un quadro più chiaro».