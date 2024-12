Theo Hernandez Milan, rebus rinnovo: sul futuro filtra questa cosa. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Come riportato da La Gazzetta dello Sport continua senza freni la trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan. Il terzino francese, per firmare, ha richiesto un aumento al club rossonero.

Il suo prolungamento, comunque, non escluderebbe a priori una sua partenza in estate. Questo, infatti, permetterebbe solamente al Milan di non ricevere offerte al ribasso per il terzino francese.