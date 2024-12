Theo Hernandez Milan, Fonseca non perdona: numeri in calo drastico, chi sbaglia paga. E’ sparita l’azione tipica del francese

Theo Hernandez potrebbe essere spedito in panchina da Fonseca per Milan Genoa di domani sera.

Come spiegato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, infatti, l’allenatore dei rossoneri non guarda in faccia a nessuno e per lui chi sbaglia paga. Per il francese non è solo questione di atteggiamento, ma anche dei numeri in calo drastico rispetto alla scorsa stagione tra dribbling, inserimenti e tocchi. E’ pure sparita la famosa azione “alla Theo Hernandez” che più volte ha fatto esplodere San Siro di gioia.