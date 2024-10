Theo Hernandez Milan, QUESTA STATISTICA sui cartellini ROSSI preoccupa: il DATO. Le ultimissime sui rossoneri

Nella serata di ieri il Milan si è fermato nuovamente in campionato. Contro la Fiorentina, infatti, la partita si è conclusa sul risultato di 2-1, epilogo che blocca i rossoneri a 11 punti in classifica.

Come se non bastasse Fonseca avrà un grosso problema nelle prossime gare. Theo Hernandez è stato espulso per proteste contro il direttore di gara. Per i francese questo è il cartellino rosso numero cinque con il Milan.