Theo Hernandez e quell’ANEDDOTO di Morata: «Ogni mattina gli ricorderò che deve diventare il miglior terzino al mondo!». Le sue parole

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, Alvaro Morata ha parlato anche del suo nuovo compagno di squadra Theo Hernandez. Le sue dichiarazioni.

THEO HERNANDEZ – «Ho avuto sempre un rapporto bellissimo, è una persona divertente, aperta. Sono stato in vacanza con lui, ci siamo visti due o tre giorni. Abbiamo fatto un po’ di sport insieme, spero abbia messo benzina nel motorino perché è fondamentale per questa squadra. Deve fare l’ultimo salto di qualità per diventare il miglior terzino al mondo, ne ha le potenzialità e cercherò di ricordarglielo ogni mattina».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI ALVARO MORATA