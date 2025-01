Theo Hernandez Milan, rinnovo da urlo per il francese! Contratto alla Leao, queste le cifre sul piatto

Theo Hernandez Milan, i rossoneri preparano un rinnovo da urlo per il francese: contratto fino al 2029 e cifre alla Leao

Come riferito da calciomercato.com, sono emerse anche le cifre dell’imminente rinnovo di contratto di Theo Hernandez, tema caldissimo del calciomercato Milan:

PAROLE – «La ritrovata serenità di Theo in campo va di pari passo ai nuovi e positivi contatti tra il suo agente e il Milan in chiave rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Tra le parti il dialogo sta andando avanti in totale sintonia, l’accordo economico ora è decisamente più vicino. Non siamo ancora nella fase della stesura dei nuovi accordi come per Mike Maignan e Tijjani Reijnders ma il Diavolo é sulla buona strada per arrivare al traguardo. Per Theo Hernandez il Milan é pronto a fare uno sforzo importante dal punto di vista economico arrivando a quota 6/6,5 milioni di euro. Sulla durata del nuovo accordo l’intesa c’è già e andrebbe al 2029. Da parte del club rossonero c’è ottimismo per chiudere la trattativa positivamente a stretto giro di posta».