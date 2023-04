Theo Hernandez ha detto parole al miele per il Milan oggi in conferenza. Sul mercato non ci sono dubbi, il futuro è rossonero

Theo Hernandez ha detto parole al miele per il Milan oggi in conferenza. Sul mercato non ci sono dubbi, il futuro è rossonero.

Il club difficilmente lascerebbe partire il proprio vice capitano, nemmeno a fronte di un offerta irrunciabile.