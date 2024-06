Theo Hernandez Milan, il Bayern Monaco si è tolto dalla corsa! L’INDISCREZIONE dalla Germania: COSA È SUCCESSO con l’agente

Novità importante per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez: secondo quanto riportato da Tobi Altschäffl, giornalista della Bild, dopo l’incontro con l’agente del terzino il Bayern si sarebbe tolto dalla corsa perché sono ripresi i colloqui per il rinnovo di Davies. Il calciomercato Milan potrebbe tirare un sospiro di sollievo.

PAROLE – «Dopo i colloqui con il suo agente Theo Hernández attualmente non è più un tema per il Bayern Monaco. Uno dei motivi sono i colloqui per il rinnovo del contratto con Alphonso Davies».