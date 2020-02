The Sun, cori razzisti a Ibra e Kessié nel derby: la vergogna continua

Anche il The Sun conferma i cori razzisti dei tifosi dell’Inter nel corso dell’ultimo derby disputato a San Siro: nel mirino Ibra e Kessié

Come anticipatovi su Milan News 24, oggi è arrivata la conferma anche dall’autorevole giornale inglese The Sun che oggi si è soffermato su alcuni episodi di razzismo captati nel corso del derby della scorsa settimana. La gara è iniziata con offese di stampo razziale che i tifosi dell’Inter hanno fatto pervenire nei confronti del “traditore” Zlatan Ibrahimovic che a gennaio ha firmato per la seconda volta in carriera per il Milan: “sei uno zingaro” le parole di una cospicua fetta di tifosi nerazzurri.

Gli episodi di razzismo però, spiega il The Sun, non si sono fermati solo nei confronti di Zlatan Ibrahimovic ma avrebbero coinvolto anche il centrocampista rossonero Franck Kessié che nel secondo tempo è stato aspramente insultato con epiteti razzisti in seguito ad uno scontro con il beniamino di casa Nicolo Barella.