Terzic Milan, Ibrahimovic lo DEPENNA! CLAMOROSO aggiornamento, SMENTITE tutte le indiscrezioni

Terzic-Milan, Ibrahimovic depenna l’ex tecnico del Borussia Dortmund! Non sarà lui l’eventuale sostituto di Paulo Fonseca

Come riferito da calciomercato.com, Zlatan Ibrahimovic avrebbe depennato dal proprio taccuino il nome di Terzic come eventuale nuovo allenatore del Milan in caso di esonero di Fonseca:

PAROLE – «Tra le opzioni raccontate in settimana c’era quella che portava all’ex Borussia Dortmund Terzic. Usiamo volontariamente il tempo imperfetto perché il Milan ha già accantonato questa possibilità. Rimane, invece, in quota la candidatura di Ibrahimovic che risponde al nome di Tudor. Poche ore al primo spartiacque della stagione del Diavolo, Fonseca non è mai stato così a rischio».