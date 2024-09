Terzic Milan, l’allenatore era in TRIBUNA a San Siro: è tra i nomi più CALDI

Terzic Milan, l’allenatore era a San Siro: è in lista per sostituire Fonseca nel caso in cui venisse esonerato

Secondo quanto riportato da Giunlucadimarzio.com, Terzic era in tribuna a San Siro per seguire il match tra Milan e Liverpool. L’ex allenatore del Borussia è in questo momento tra i nomi più caldi per sostituire Fonseca.

L’esonero dell’allenatore portoghese passerà dal derby contro l’Inter. Tra i candidati per la pancina c’è anche l’ex Lazio, Maurizio Sarri.