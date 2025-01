Condividi via email

Telecronaca Milan Girona: chi commenterà la partita di Champions League. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan è pronto a tornare in campo in Champions League. Quest’oggi – allo stadio San Siro – avrà luogo la sfida contro il Girona, squadra spagnola.

Questa delicatissima sfida verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. La telecronaca sarà affidata alle voci di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

QUOTE MILAN GIRONA – Il Milan – reduce dagli stenti di campionato – ha un piede e mezzo (anche di più) ai playoff, ma nutre buone speranze di poter accedere direttamente agli ottavi di finale. I catalani virtualmente eliminati arrivano a San Siro senza grandi obiettivi ma anche senza nulla da perdere. La quota DOPPIA CHANCE 1X (vittoria o pareggio del Milan) è data a 8.00 da Lottomatica grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti e valida solo tramite link. Troviamo la medesima quota promozionale anche su Goldbet. La stessa giocata è quotata a 1.09 da Snai.