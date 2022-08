Tegola in casa Inter: si ferma subito Mkhitaryan. Derby a rischio?

Tegola in casa Inter dopo la trasferta a Lecce. Mkhitaryan si ferma a causa di un risentimento muscolare: Derby col Milan a rischio?

Tegola in casa Inter. Dopo la trasferta di Lecce, Simone Inzaghi perde Henri Mkhytarian a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Non si hanno ancora certezze su quali saranno i tempi di recupero del centrocampista armeno, che sicuramente non sarà presente per la seconda di campionato contro la Spezia. Situazione da monitorare in vista del Derby del 4 settembre contro il Milan.