Tare dice la sua sul Milan dopo Firenze: «Rossoneri in cerca di leadership. Sono forti e hanno talento, per me andrà così»

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Radio, Igli Tare, ex dirigente della Lazio, ha commentato così il presente che si vive in casa Milan dopo la sconfitta di Firenze.

PAROLE – «Il Milan ha un progetto stile Juve, ha un nuovo allenatore e nuovi giocatori, deve trovare la leadership della squadra. Maignan è un leader, ma mancano le altre figure. L’addio di Giroud è stato importante, Pulisic manca ancora di personalità, mancano Leo e Theo come rendimento. Sono cose che ora mettono in difficoltà Fonseca, ma ritengo il Milan forte e con grande talento. Per me farà la voce grossa nella lotta Scudetto e deve riprendersi in Champions».