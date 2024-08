Szczesny LASCIA il calcio giocato: «Ecco il MOTIVO di questa decisione»

L’ex portiere di Roma e Juventus, in passato accostato anche al Milan, ha preso una clamorosa e inaspettata decisione sul suo futuro

L’ex portiere di Roma e Juventus, Wojciech Szczesny, in passato accostato anche al Milan, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio professionistico attraverso un toccante messaggio su Instagram.

LE SUE PAROLE – «Oggi, anche se il mio corpo si sente ancora pronto per la sfida, il mio cuore non c’è più. Sento che è giunto il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia: la mia fantastica moglie Marina e i nostri due bellissimi figli Liam e Noelia. Per questo motivo ho deciso di ritirarmi dal calcio professionistico».