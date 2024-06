Svizzera Italia, Teotino AVVISA gli Azzurri: «L’Europeo del 2021 potrebbe essere come quello della Grecia del 2004». E BOCCIA il Decreto Crescita

Svizzera-Italia, Teotino, noto giornalista, ha commentato l’eliminazione degli Azzurri di Spalletti da Euro 2024: le dichiarazioni

PAROLE – «C’erano allarmi precedenti. In questi dieci anni non abbiamo fatto niente per interrompere questa deriva. La squadra del 2016 sicuramente era inferiore tecnicamente a questa. Avevamo Pellé, Zaza, De Sciglio, Sturaro, Giaccherini, con tutto il rispetto. Ora abbiamo giocatori che sono arrivati in finali europee, abbiamo uno dei cinque portieri del mondo. C’è stata questa incredibile impresa dell’Europeo del 2021 che però se rimane isolata è come la vittoria in un Europeo di una Grecia o di una Danimarca. Le qualificazioni al Mondiale del 2026? Con quel girone di Nations League così impegnativo diventa anche difficile avere la carta di riserva per i playoff. In Nations League ci sarà la necessità di fare gli esperimenti che non sono falliti all’Europeo per preparare le qualificazioni ai Mondiali. Giovani italiani? In questi sei anni non è stato fatto nulla. Non un provvedimento. Anzi, i provvedimenti che hanno cambiato la storia del calcio italiano e che hanno anche consentito ai club di riacquisire uno status perduto hanno danneggiato la Nazionale. Penso al Decreto Crescita».