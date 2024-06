Svizzera Italia, Adani SENTENZIA: «Partita disastrosa!». Poi BACCHETTA Spalletti

Svizzera-Italia, Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha commentato duramente l’eliminazione degli Azzurri da Euro 2024

Lele Adani ha parlato dell’eliminazione dell’Italia da Euro 2024. Di seguito le sue parole ai microfoni della Rai dopo Svizzera-Italia:

«Partita disastrosa, una delle peggiori della storia recente dell’Italia. Questa partita ci ha fatto toccare il fondo all’inizio di un nuovo progetto. Se parliamo di ritmo, l’assunzione di responsabilità credo sia la base della ricerca dei motivi perché andiamo piano. Tutti i calciatori e le squadre d’Europa hanno giocato campionati estenuanti, e tutti giocano a 30 gradi. Troppo bassa questa prestazione e troppo basse anche le altre. Ricordiamoci con l’Albania, l’unica partita che abbiamo vinto, nel secondo tempo siamo calati. Tutti i nostri calciatori, a parte Donnarumma e Calafiori, non hanno reso. Non l’hanno fatto nel collettivo, oltre che nelle performance singole. E’ tutto da riportare indietro di dieci mesi. Abbiamo cominciato un percorso con Spalletti, ma questo percorso per ora ci ha portato a un Europeo molto scadente».