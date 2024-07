Svizzera Italia, SCONTRO Gravina-Abodi! Clamoroso RETROSCENA dopo l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024

Svizzera-Italia, scontro tra Gabriele Gravina e Abodi dopo l’eliminazione degli Azzurri da Euro 2024: il retroscena

É piombato il gelo tra Gravina e Abodi dopo la conferenza stampa di ieri. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, pur non avendo commentato pubblicamente le parole del presidente della FIGC, fonti vicine al ministro riportano che non è piaciuta l’assenza di autocritica, quanto piuttosto una distribuzione generale di responsabilità, in particolare nei confronti dei club, accusati di non puntare sui giovani.

Il governo ha ribadito la posizione di voler lasciare al calcio la sua autonomia, ma attende di vedere quali saranno le prossime mosse di Gravina dopo l’eliminazione dell’Italia, senza calciatori del Milan in rosa, da Euro 2024.. Il presidente della FIGC ieri non ha espressamente parlato di una sua ricandidatura a fine mandato, ma ha delegato la decisione al confronto che avrà con le componenti federali, tra cui la Lega Serie A in posizioni scissioniste. Di seguito un estratto dell’articolo da la Gazzetta dello Sport di oggi.

IL RETROSCENA DOPO L’ELIMINAZIONE DEGLI AZZURRI