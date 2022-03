Svendita Bayern: in estate possono lasciare in otto, il Milan...

Non solo Nicklas Sule, secondo Sky Germania altri 8 calciatori potranno dire addio al Bayern Monaco in estate. Il Milan…

Non solo Nicklas Sule, secondo Sky Germania altri 8 calciatori potranno dire addio al Bayern Monaco in estate.

Marc Roca e Corentin Tolisso (in scadenza) sono occasioni che anche i club di Serie A come Juve e Inter stanno tenendo in considerazione. Marcel Sabitzer, trattato in passato da Milan e Napoli, e Bouna Sarr non hanno convinto e, oltre a loro ci sono i giovani Richards, Stanisic, Tillman e Nianzou.