Superlega, UFFICIALE il format: squadre partecipanti, partite e tv/streaming: come funziona la nuova competizione

Superlega, UFFICIALE il format: squadre partecipanti, partite e tv/streaming: ecco come funziona la nuova competizione europea

Attraverso una conferenza stampa trasmessa sul canale YouTube di A22, società dietro alla promozione della Superlega, è stato svelato il nuovo format della competizione (a cui aveva preso inizialmente parte anche il Milan).

Questa prevederà 64 squadre partecipanti per meriti sportivi (no alle iscrizioni chiuse) divise in tre divisioni (Star, Gold e Blue). Ogni squadra giocherà 14 partite garantite a stagione, 7 in casa e 7 in trasferta. Dopo una prima fase a gironi ci saranno i playoff per decretare il vincitore.

Inoltre la Superlega si impegna per ridurre le partite considerate inutili, così da salvaguardare i calciatori. Infine, l’ultima vera rivoluzione sta nella trasmissione gratuita di tutte le partite grazie ad un servizio streaming.