Superlega, LAPORTA lancia un NUOVO ANNUNCIO: le parole del presidente del Barcellona

Superlega, LAPORTA lancia un NUOVO ANNUNCIO: le dichiarazioni del presidente del Barcellona in conferenza stampa

Laporta, il presidente del Barcellona, in conferenza stampa ha parlato nuovamente della Superlega, progetto aderito anche dal Milan in passato. Di seguito le sue dichiarazioni.

SUPERLEGA – «La Superlega è ancora nello stato attuale. Sta lavorando per avere la piattaforma audiovisiva per il lancio. C’è ancora. Questo ha aiutato la UEFA a muoversi con il nuovo formato Champions League. Ora stanno distribuendo 500 milioni in più. Si può migliorare. I numeri della Superlega sono molto più attraenti, ma tutto ciò che evolve è il benvenuto. Sono entusiasta di questo nuovo format e sono felice che ci siano più partite, con match interessanti allo stadio»