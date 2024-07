Supercoppa Milan, UFFICIALI le date: ecco quando sarà la sfida contro la Juve e l’ipotetica finale

Sono ufficiali le date della Supercoppa Italiana che si svolgerà a Ryad. Si gioca in Arabia Saudita ad inizio gennaio, Juve–Milan è in programma il 3 gennaio 2025. Ecco tutte le date della competizione con l’ipotetica finale che si giocherebbe contro la vincitrice di Inter-Atalanta. Possibile derby in finale quindi per i rossoneri.

Semifinali

2 gennaio Inter-Atalanta

3 gennaio Juventus-Milan

Finale

6 gennaio