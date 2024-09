Stramaccioni RIPRENDE ed ESALTA il Milan: «Troppo BRUTTO per essere vero ma…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Andrea Stramaccioni, attuale commentare di DAZN, ha rilasciato il suo personale commento sull’inizio di stagione del Milan e sul Derby a la Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

LE PAROLE DI STRAMACCIONI – «Mi hanno sorpreso le partite dei rossoneri fino a quella con il Liverpool: non tanto per i risultati, quanto per la qualità delle prestazioni. Il Milan era stato troppo brutto e poco squadra per essere quello vero. Nel derby, invece, ha dimostrato enormi potenzialità».