Stiller Milan, serve un rinforzo come lui per evitare questo rischio: la mossa dei rossoneri. Cosa filtra sul centrocampista dello Stoccarda

Il mercato Milan è in cerca di un rinforzo a centrocampo perché non può rischiare di rimanere corto nel reparto, nel caso di infortunio di un giocatore, per la seconda parte di stagione.

Da qui, come scrive Tuttosport, è nata l’idea che porta al nome di Stiller. Per il giovane centrocampista mancino dello Stoccarda, per il quotidiano, il Milan è pronto a fare un sondaggio, anche se riuscire a prenderlo nel mercato di gennaio appare complicato.