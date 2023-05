Pioli a Sport Mediaset: «Credo alla rimonta, ecco perchè»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Sport Mediaset alla vigilia del ritorno in Champions League contro l’Inter

Intervistato da Sport Mediaset, Stefano Pioli ha parlato così alla vigilia di Inter-Milan:

PERCHE’ CREDERCI: Perché noi siamo il Milan, perché abbiamo dimostrato di poter giocare grandi partite, perché possiamo mettere in campo un livello di gioco alto, perché ho dei giocatori individualmente che possono trovare la giocata vincente e perché una partita dura 95 minuti. Noi abbiamo le qualità e le possibilità per battere i nostri avversari. Perché sicuramente il primo tempo non siamo stati noi o comunque siamo stati in difficoltà. Spesso siamo arrivati secondi, spesso abbiamo perso i duelli e quindi questo ci ha sicuramente complicato la partita. Credo che anche in quella partita così difficile, la squadra ha dimostrato grandissimo carattere e grandissima maturità perché comunque siamo rimasti squadra; nel secondo tempo abbiamo provato a rimetterla a posto. Dobbiamo ripartire da quel secondo tempo, però sapendo che comunque non basterebbe giocare un secondo tempo così ma che dobbiamo fare ancora di più.

INCONTRO COI TIFOSI: Ci ha trasmesso l’entusiasmo, la carica e lo stimolo che questi tifosi ci hanno sempre dato durante questo percorso. Sono sempre stati insieme a noi, ci hanno sostenuto soprattutto nei momenti delicati della stagione che fanno parte di qualsiasi stagione calcistica e quindi sicuramente ci hanno caricato e stimolato per arrivare alla partita di domani sera al massimo delle nostre possibilità.

PRESTAZIONE: E’ chiaro che dobbiamo fare una prestazione al massimo dei livelli ,su tutte le situazioni tattiche, tecniche, mentali e tutto, perché dobbiamo vivere questa partita con un’intensità, con un atteggiamento, con una con una scaltrezza di cercare di sfruttare ogni minimo episodio per provare a cambiare le le sorti di questa partita.

LEAO: Ieri stava meglio. Oggi, lui, Messias e Krunic se lavoreranno insieme alla squadra saranno disponibili per domani. Leao? Stiamo parlando di un giocatore che può che può strappare, che può risolvere i duelli, quindi sicuramente è un giocatore che ha grandissime qualità, grandissime potenzialità nella fase offensiva. E’ chiaro che dove essere sorretto da un gioco di squadra, dall’organizzazione, da una compattezza, dalla qualità di squadra che deve essere sicuramente superiore rispetto alla partita d’andata. Io credo che la squadra possa giocare una grande partita.